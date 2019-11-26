В Стамбуле полиция разогнала демонстрацию за права женщин (фото)
В турецком Стамбуле полицейские разогнали массовую демонстрацию за права женщин.
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Как сообщает DW, накануне участники акции прошли маршем с баннерами и плакатами с призывами расширить права женщин.
В демонстрации приняли участие около двух тысяч человек. Полиция применила для разгона слезоточивый газ и пластиковые пули.
По данным турецких правозащитников, с начала 2019 года в Турции были убиты 378 женщин, а в прошлом году — 440. Активисты неоднократно обвиняли судебные власти Турции в назначении чрезмерно мягких наказаний виновным в насилии над женщинами.
Акции против насилия в отношении женщин прошли в минувшие выходные во многих странах мира. Протесты были приурочены к объявленному ООН Международному дню борьбы за ликвидацию насилия над женщинами 25 ноября.