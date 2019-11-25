"Береги себя! Не терпит и не молчи!": Зеленская и Ефросинина открыли в Кабмине выставку против гендерного насилия (фото)

Во время открытия спикеры отметили, что невероятными усилиями проблема сдвинулась с мертвой точки. Но работы предстоит очень много, поскольку ежедневно от домашнего насилия страдают тысячи женщин и детей.

Сегодня, 25 ноября, в Кабмине открылась выставка, посвященная всемирной акции «16 дней против гендерного насилия». Экспозицию создали при поддержке Фонда ООН в области народонаселения. На стендах организаторы разместили леденящие душу истории о судьбах десяти женщин, подвергшихся домашнему насилию.

Рассказывать - и как можно громче! - о проблемах, которыми наши женщины почему-то не делятся даже с самыми близкими, призвали всех украинок побывавшие на открытии выставки первая леди Елена Зеленская, представитель в Украине Фонда ООН в области народонаселения Хайме Надаль, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, правительственный уполномоченный по вопросам гендерной политики Екатерина Левченко, почетный посол ООН в области народонаселения в Украине, телеведущая Маша Ефросинина, народные депутаты и общественные активисты.

Читайте такжеПервая леди Украины: я не политик, но стать посредником между людьми и властью могу и хочу

В своих выступлениях они констатировали, что невероятными усилиями проблема сдвинулась с мертвой точки. Но работы предстоит очень много, поскольку ежедневно от домашнего насилия страдают тысячи женщин и детей.

Стоит обратить внимание, что первая леди Украины Елена Зеленская, участие которой в ивенте заранее не оглашалось, стала его почетной гостьей. Для выхода в свет икона стиля выбрала необычный кэжуал-образ. Черные узкие брюки и свитер с высоким горлом, сверху на который надела длинный пиджак песочного оттенка в мелкую черную клетку. Дополнили образ черные туфли на низком ходу, из аксессуаров Елена предпочла мелкие серьги, а также символическую ленточку. Волосы первой леди были заплетены в колосок с выпущенными у висков прядями, а макияж сделан легкий – с тонкими стрелками и натурального оттенка губами. Выглядела первая леди просто и стильно, пишет РБК.

"Сегодня в мире официально стартует акция «16 дней активизма против гендерно обусловленного насилия». Страшная статистика. По данным исследования Фонда народонаселения ООН, проведенного в прошлом году, каждая третья женщина в мире - жертва насилия. Цифры в отношении нашей страны просто пугают: ежегодно более 1,8 млн украинок страдают от физической и сексуальной агрессии. Коллега, с которой пьешь кофе перед началом рабочего дня ... Однокурсница, с которой случайно пересеклись на улице ... Двоюродная тетка, которой звонишь только, чтобы поздравить с днем ​​рождения или именинами ... Мама ... Твоя дочь ... Или ты сама? .. Хочу напомнить, что домашнее насилие в Украине - преступление, а не «проявление любви»! Береги себя! Не терпит и не молчи!" - призвала первая леди.

Отметим, что в числе делегации была и Мария Ефросинина. Украинская телеведущая является послом Фонда ООН по вопросам народонаселения в Украине. Мария выступает советницей Зеленской в вопросах проблемы домашнего насилия в Украине.

Для посещения официального мероприятия Ефросинина выбрала сдержанный образ в синих тонах. Темно-синий брючный костюм с оригинальным жакетом, рубашка в полоску, а также золотые балетки, пишет РБК.

"В Украине полноценно работает всего 9 приютов для пострадавших от домашнего насилия! И подобного шелтера НЕТ в столице (это же катастрофа!) На горячую линию 116 123 за последние три года раздалось больше 103,455 тысяч звонков! Но уже с начала 2019 года в полицию обратилось около 90 000 женщин... Нам срочно нужен национальный колл-центр! Нам нужны приюты!! Нам надо заставить себя не молчать об этом, так как каждый голос даёт свои результаты! Сегодня в честь начала международной акции #16днівактивізмапротидіінасильству ,по инициативе кабинета министров, фонд народонаселения ООН организовал выставку, рассказывающую истории женщин и мужчин с благополучным выходом из проблем физического и эмоционального насилия! Я рада, что эта выставка стоит в коридорах нашей власти, и будет ежедневным напоминанием о том, какая большая работа проделана и сколько ещё необходимо сделать! И я счастлива, что такой острый вопрос нашёл отклик в сердце у первой леди. Ваша поддержка, уверена, даст огромный толчок в реализации всех поставленных задач!!!", - отметила Ефросинина.

Напомним, как сообщал УНИАН, в Киеве суд впервые отправил за решетку мужчину, который издевался над женой, унижал ее и запугивал расправой.

Справка УНИАН. Социальная акция «16 дней против гендерного насилия» — ежегодная международная кампания, которая начинается 25 ноября, в Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, и продолжается до 10 декабря, Дня прав человека. Основные задачи кампании — привлечь внимание общественности к предотвращению и противодействию домашнего насилия и торговли людьми и активизировать деятельность государственных учреждений и общественности для объединения усилий по защите прав человека.

Официально этот день был объявлен Генеральной Ассамблеей ООН в 1999 году, но отмечать его начали гораздо раньше, с 1981 года, в память о трагической гибели трех сестер Мирабель, жестоко убитых в 1960 году по приказу доминиканского диктатора Рафаэля Трухильо.