Трамп назвал позором показания Йованович в Конгрессе

Глава Белого дома подчеркнул, что не считает свои твиты в адрес Йованович «запугиванием».

Президент США Дональд Трамп назвал позором публичные слушания Палаты представителей в рамках расследования импичмента, на которых выступила бывший посол США в Украине Мари Йованович.

По его словам, он частично следил за показаниями Йованович.

«Очень печально видеть людей, которым не разрешено задавать вопросы. Я думаю, что это рассматривается как шутка. Происходящее является позором», — цитирует CNN заявление Трампа.

Глава Белого дома подчеркнул, что не считает свои твиты в адрес Йованович «запугиванием». По его словам, у него было полное право озвучить то, что он считает нужным.

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«У меня есть право говорить. У меня есть право на свободу слова, как и у других людей, но они забрали права республиканцев», — сказал президент.

На вопрос о том, считает ли он, что ему предъявят обвинения в рамках импичмента, Трамп ответил: «Нет, я не должен [быть привлечен к ответственности]».

Жалоба информатора, который сообщил об июльском телефонном разговоре между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, привела к запуску процедуры импичмента.

Согласно расшифровке разговора, Трамп просил Зеленского возобновить расследование в отношении компании Burisma, с которой связан сын Джо Байдена Хантер. Перед этим разговором Трамп приостановил выделение военной помощи Украине.

Демократы из Палаты представителей апеллировали к понятию quid pro quo (услуга за услугу) при описании предполагаемого давления команды Трампа на Украину с целью начать расследования против семьи Джо Байдена и вмешательства в выборы 2016 года.

После первых публичных слушаний спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси обвинила Трампа в попытке подкупить Украину. По ее словам, глава Белого дома сам расписался в этом.