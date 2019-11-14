Тбилиси охватили массовые акции, мэр Каха Каладзе показал протестующим фак (видео)

Несколько партий потребовали досрочных выборов в парламент.

В грузинской столице Тбилиси начались массовые протестные акции после того, как парламент провалил принятие поправок в конституцию о переходе со смешанной избирательной системы на пропорциональную.

Об этом сообщает «Эхо Кавказа».

Участники движения «Стыдно», гражданские активисты и представители оппозиционных партий перекрыли проезжую часть проспекта Руставели, устроив сидячую забастовку. Протестующие призывают людей приходить к парламенту, чтобы выразить свое отношение к голосованию по конституционным изменениям, которое прошло сегодня на пленарном заседании.

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Стоит напомнить, что после летних протестов правящая партия пообещала перейти на пропорциональную избирательную систему выборов в парламент. Однако сегодня данный законопроект не набрал необходимого количества голосов (101 за из необходимых 113). В связи с этим несколько влиятельных депутатов правящей партии «Грузинская мечта - демократическая Грузия» уже покинули ее.

Сейчас власти стягивают в Тбилиси спецназ. Несколько партий потребовали досрочных выборов в парламент. Акцию объявили бессрочной. На воскресенье объявлена единая акция в Тбилиси, куда приедут активисты из регионов.

Примечательным является реакция мэра Тбилиси, экс-футболиста «Динамо» Кахи Каладзе, на начало протестов. Так, телеканал «Формула» распространил видеокадры, на которых видно, как он проехал на автомобиле мимо пикета у парламента и показал средний палец. Позже Каладзе объяснил, что средний палец не предназначался участникам акции.

«На самом деле это не предназначалось участникам акции. Какое вам дело до того, какие у меня отношения с моим другом?» - задал риторический вопрос Каладзе.