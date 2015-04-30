Акцию протеста учителей в Бразилии разогнали слезоточивым газом и резиновыми пулями (фото)

14:03, 30 апреля 2015
Мир
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Местные учителя еще накануне вышли к зданию законодательного собрания на акцию против пенсионной реформы, которую планируют провести власти штата Парана. 

REUTERS

По меньшей мере 213 человек получили ранения в ходе столкновений с полицией на акции протеста учителей в бразильском городе Куритиба, приводит Globo данные городской адмнистрации, передает Дождь.

Местные учителя еще накануне вышли к зданию законодательного собрания на акцию против пенсионной реформы, которую планируют провести власти штата Парана. Путь демонстрантам преградили сотрудники военизированной полиции, и сегодня они применили слезоточивый газ, водометы и резиновые пули.

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Противостояние продолжалось более двух часов. В результате были задержаны семь человек, 20 полицейских получили ранения.

Пенсионная реформа, принятая заксобранием Параны, предусматривает снижение объема отчислений на выплату пенсий из бюджета и восполнение недостающих фондов за счет прямых отчислений из зарплаты работающих преподавателей. Решение экономических проблем региона местные учителя воспринимают как удар по системе их пенсионного обеспечения.

REUTERS

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