В Мадриде демонстрация переросла в столкновения с полицией, 88 пострадавших

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на El Mundo.

Среди пострадавших 55 полицейских. Девять полицейских и восемь манифестантов госпитализированы.

Как сообщает издание, наиболее крупные столкновения произошли на площади Колумба и площади Сибелес в центре города, куда пришли участники «Марша достоинства» (Marcha de la Dignidad).

Читайте такжеВ Стамбуле применили слезоточивый газ и водометы для разгона протестующихПо итогам столкновений полиция задержала 29 человек. Отмечается, что трое из них несовершеннолетние.

В рамках «Марша достоинства» в испанскую столицу 22 марта прибыли несколько десятков тысяч человек со всей страны. Участники акции, разделенные на несколько колонн, планировали пройти по улицам города и завершить акцию митингом на площади Колумба. В марше принимали участие люди, недовольные политикой жесткой экономии, которую проводит правительство Испании, а также растущей безработицей, достигающей 26 процентов. Организаторы марша неоднократно подчеркивали мирный характер мероприятия. Для охраны порядка власти города выделили около 1,7 тысячи полицейских.