В Берлине горел поезд с сотнями футбольных фанатов, есть пострадавшие (видео)

Причиной возгорания стала техническая неисправность.

На железнодорожной станции Белвью в Берлине горел железнодорожный состав, в котором ехали фаны футбольного клуба FC Freiburg.

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Как сообщает DW, ссылаясь на Deutsche Presse Agentur, в результате инцидента пострадали три человека, которые надышались дымом.

По информации берлинской полиции, причиной возгорания стала техническая неисправность. Огонь возник, когда поезд двинулся со станции.

Фаны «Фрайбурга» возвращались в родной город после матча «Фрайбург – Унион (Берлин)» Бундеслиги. Встреча закончилась победой «Униона» со счетом 2:0.