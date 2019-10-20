В Берлине горел поезд с сотнями футбольных фанатов, есть пострадавшие (видео)
09:16, 20 октября 2019Мир
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Причиной возгорания стала техническая неисправность.
В Германии горел поезд / Twitter, Polizeireporter-BM
На железнодорожной станции Белвью в Берлине горел железнодорожный состав, в котором ехали фаны футбольного клуба FC Freiburg.
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Как сообщает DW, ссылаясь на Deutsche Presse Agentur, в результате инцидента пострадали три человека, которые надышались дымом.
По информации берлинской полиции, причиной возгорания стала техническая неисправность. Огонь возник, когда поезд двинулся со станции.
#Berlin#Tiergarten - Videoupdate zum Brand eines Zuges pic.twitter.com/o2FQTpVs3f— Polizeireporter-BM (@PolReporter) 19 октября 2019 г.
Фаны «Фрайбурга» возвращались в родной город после матча «Фрайбург – Унион (Берлин)» Бундеслиги. Встреча закончилась победой «Униона» со счетом 2:0.
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