Арабская коалиция объявила о завершении военной операции в Йемене
21:53, 21 апреля 2015Мир
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Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция заявила во вторник о завершении военной операции в Йемене против дружественных Ирана хутистов, которая продолжалась более трех недель.
REUTERS
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Arabiya TV.
Альянс достиг своих военных целей в Йемене в рамках операции "Буря решимости" (англ. Storm of Resolve) и начнет новую операцию под названием "Восстановление надежды", которая сосредоточится на внутренней безопасности и антитеррористических мероприятиях, а также гуманитарной помощи и содействию политическому решению в Йемене, говорится в сообщении.
По данным Всемирной организации здравоохранения, в Йемене с конца марта погибли 944 человек, получили ранения около 3,5 тысяч человек.
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