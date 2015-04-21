Арабская коалиция объявила о завершении военной операции в Йемене

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Arabiya TV.

Альянс достиг своих военных целей в Йемене в рамках операции "Буря решимости" (англ. Storm of Resolve) и начнет новую операцию под названием "Восстановление надежды", которая сосредоточится на внутренней безопасности и антитеррористических мероприятиях, а также гуманитарной помощи и содействию политическому решению в Йемене, говорится в сообщении.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в Йемене с конца марта погибли 944 человек, получили ранения около 3,5 тысяч человек.