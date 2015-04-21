Число погибших в Йемене приближается к тысяче

По данным ВОЗ, эти цифры предоставили медицинские учреждения Йемена. В реальности число жертв военных действий может быть существенно выше, сообщает Русская служба BBC.

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26 марта коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией начала операцию с целью освободить Йемен от группировок повстанцев-хуситов.