Число погибших в Йемене приближается к тысяче
17:17, 21 апреля 2015Мир
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В Йемене с конца марта погибли 944 человек, получили ранения около 3,5 тысяч человек, сообщает Всемирная организация здравоохранения.
REUTERS
По данным ВОЗ, эти цифры предоставили медицинские учреждения Йемена. В реальности число жертв военных действий может быть существенно выше, сообщает Русская служба BBC.
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26 марта коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией начала операцию с целью освободить Йемен от группировок повстанцев-хуситов.
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