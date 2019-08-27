В США кошка через 11 лет вернулась к своей хозяйке

Сотрудница Общества защиты животных нашла кошку по кличке Тайгер у себя возле дома, просканировала чип и вернула ее по домашнему адресу.

В США вернули к хозяевам кошку, которая пропала 11 лет назад.

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Об этом сообщает Dutchess County SPCA.

Отмечается, что хозяйка потеряла своего любимца, когда ему было три года. Лишь через 11 лет, благодаря сотруднице Общества защиты животных, он вернулся домой

Женщина нашла кошку по кличке Тайгер у себя возле дома, просканировала чип и вернула ее по домашнему адресу.

Как сообщал УНИАН, кот Мурчик прошел более 300 километров, чтобы вернуться в родной монастырь в село Лавров Львовской области.