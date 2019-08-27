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В США кошка через 11 лет вернулась к своей хозяйке

02:40, 27 августа 2019
Мир
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Хозяйка потеряла своего любимца, когда ему было три года / Dutchess County SPCA

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Об этом сообщает Dutchess County SPCA.

Отмечается, что хозяйка потеряла своего любимца, когда ему было три года. Лишь через 11 лет, благодаря сотруднице Общества защиты животных, он вернулся домой

Женщина нашла кошку по кличке Тайгер у себя возле дома, просканировала чип и вернула ее по домашнему адресу.

Фото: Dutchess County SPCA

Как сообщал УНИАН, кот Мурчик прошел более 300 километров, чтобы вернуться в родной монастырь в село Лавров Львовской области.

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Теги: #США#кошка