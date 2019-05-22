Кот-паломник прошел 300 километров ради возвращения в родной монастырь

Кот прожил в монастыре восемь лет. Батюшка, который за ним ухаживал, переехал служить в Луцк, забрав животное с собой.

Кот по кличке Мурчик прошел более 300 километров, чтобы вернуться в родной монастырь в село Лавров Львовской области.

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Об этом сообщает ТСН. Как отмечается, кот прожил в монастыре восемь лет. Батюшка, который за ним ухаживал, переехал служить в Луцк, забрав животное с собой.

Однако Мурчик не смог прижиться в новом месте и решил отправиться домой.

Уточняется, что смотритель монастыря очень удивился, увидев на крыльце потрепанного и уставшего кота. На настоящий момент здоровью животного ничего не угрожает.

За его поступок кота окрестили Паломником.

Как сообщал УНИАН, ранее в "Борисполе" всю ночь освобождали кошку, убежавшую от хозяев.