Кот-паломник прошел 300 километров ради возвращения в родной монастырь
11:42, 22 мая 2019Курьёзы
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Кот прожил в монастыре восемь лет. Батюшка, который за ним ухаживал, переехал служить в Луцк, забрав животное с собой.
Мурчик не смог прижиться в новом месте / скриншот
Кот по кличке Мурчик прошел более 300 километров, чтобы вернуться в родной монастырь в село Лавров Львовской области.
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Об этом сообщает ТСН. Как отмечается, кот прожил в монастыре восемь лет. Батюшка, который за ним ухаживал, переехал служить в Луцк, забрав животное с собой.
Однако Мурчик не смог прижиться в новом месте и решил отправиться домой.
Уточняется, что смотритель монастыря очень удивился, увидев на крыльце потрепанного и уставшего кота. На настоящий момент здоровью животного ничего не угрожает.
За его поступок кота окрестили Паломником.
Как сообщал УНИАН, ранее в "Борисполе" всю ночь освобождали кошку, убежавшую от хозяев.
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