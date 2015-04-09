Суд признал Царнаева виновным в организации заговора с использованием оружия массового уничтожения

Во время Бостонского марафона в апреле 2013 года в результате подрыва двух взрывных устройств, установленных, как заявляет сторона обвинения, братьями Тамерланом и Джохаром Царнаевыми, погибли три человека и более 260 были ранены, передает Радио Свобода.

Обвинение представляло свои доказательства в течение 12 дней, вызвав 88 свидетелей.

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Теперь присяжные должны принять решение относительно меры наказания Джохара Царнаева - смертной казни или пожизненного заключения.

Защита пытается доказать, что 19-летний Джохар Царнаев находился под влиянием старшего брата Тамерлана, проникшись идеями радикального ислама. Старший из братьев был убит во время перестрелки с полицией через несколько дней после совершения теракта.

Джохару Царнаеву предъявили 30 обвинений, 17 из которых предусматривают смертную казнь.