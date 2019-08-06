В Торонто произошла стрельба в ночном клубе, где находилось 250 человек

Ранения получили по меньшей мере семь человек.

В канадском городе Торонто в ночном клубе District 45, где находилось около 250 человек, произошла стрельба.

Об этом сообщил телеканал Global News со ссылкой на власти и полицию.

Инцидент произошел в ночь на понедельник, 5 августа. Трое из пострадавших были госпитализированы, один из них находится в критическом состоянии.

По данным владельца клуба, во время стрельбы внутри заведения находились около 250 человек.

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Согласно информации сотрудников правопорядка, они получили несколько звонков от посетителей ночного клуба о возникшей во время вечеринки ссоре.

Полиция пока не обнародовала информацию о предполагаемом стрелке, однако, по словам ее представителя, расследование будет простым из-за большого числа свидетелей инцидента.

Напомним, в субботу, 3 июля, в США нападавший открыл огонь в торговом районе в техасском городе Эль-Пасо. В результате стрельбы погибли по меньшей мере 20 человек и еще 26 получили ранения.

Нападавший расстрелял людей из винтовки, выбрав торговый район, где на тот момент находились по меньшей мере три тысячи человек. Население округа Эль-Пасо на 80 процентов состоит из лиц латиноамериканского происхождения.

Позже в городе Дейтон в штате Огайо еще один вооруженный мужчина устроил стрельбу. Вследствие нее по меньшей мере девять человек погибли и 26 ранены.

Третий случай произошел в Чикаго - неизвестный открыл стрельбу в одном из городских парков. В результате инцидента огнестрельные ранения получили семь человек.