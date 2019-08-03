В Техасе неизвестные расстреляли посетителей супермаркета: ранены 18 человек

Инцидент произошел в субботу 3 августа в супермаркете Walmart.

По меньшей мере 18 человек пострадали в результате стрельбы в городе Эль-Пасо в американском штате Техас.

Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает The Hill.

Инцидент произошел в субботу 3 августа в супермаркете Walmart. О состоянии пострадавших информации пока не поступало.

Кроме того, полиция Эль-Пасо сообщила, что ситуация на месте происшествия по-прежнему накалена.

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"На месте происшествия все еще напряженно. У нас есть данные о нескольких стрелявших", - говорится в заявлении полиции в Twitter.

Ранее полиция Эль-Пасо подтвердила информацию о стрельбе в районе улиц Хокинс (Hawkins) и Гейтуэй-Ист (Gateway East) поблизости от магазина Walmart и торгового центра Cielo Vista Mall.

По данным источника CBS News, он услышал порядка 10 выстрелов неподалеку от магазина Walmart. Он заявил, что видел двух человек с огнестрельным оружием.