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В Техасе неизвестные расстреляли посетителей супермаркета: ранены 18 человек

23:36, 03 августа 2019
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает The Hill.

Инцидент произошел в субботу 3 августа в супермаркете Walmart. О состоянии пострадавших информации пока не поступало.

Кроме того, полиция Эль-Пасо сообщила, что ситуация на месте происшествия по-прежнему накалена.

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"На месте происшествия все еще напряженно. У нас есть данные о нескольких стрелявших", - говорится в заявлении полиции в Twitter. 

Ранее полиция Эль-Пасо подтвердила информацию о стрельбе в районе улиц Хокинс (Hawkins) и Гейтуэй-Ист (Gateway East) поблизости от магазина Walmart и торгового центра Cielo Vista Mall.

По данным источника CBS News, он услышал порядка 10 выстрелов неподалеку от магазина Walmart. Он заявил, что видел двух человек с огнестрельным оружием.

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Теги: #США#стрельба