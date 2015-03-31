Кафе в Дубае предлагает посетителям самое дорогое в мире мороженое
03:25, 31 марта 2015Мир
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"Черный бриллиант" - самый дорогой в мире десерт.
REUTERS
Мороженое стоимостью $817 предлагают в кафе одного из самых престижных отелей Дубая, говорится в сюжете ТСН.Ночь. Готовят его из мадагаскарского ванильного пломбира с добавлением иранского шафрана и черных итальянских трюфелей.
Читайте такжеВ Дубае горел самый высокий жилой дом в миреОдин шарик мороженого, а именно столько идет на порцию, украшают съедобным 23-каратным золотом и все это подают в пиале и с ложечкой Versace - посуду посетитель может забрать с собой.
В Дубае подают мороженое за 817 долларов
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