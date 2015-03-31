Кафе в Дубае предлагает посетителям самое дорогое в мире мороженое

Мороженое стоимостью $817 предлагают в кафе одного из самых престижных отелей Дубая, говорится в сюжете ТСН.Ночь. Готовят его из мадагаскарского ванильного пломбира с добавлением иранского шафрана и черных итальянских трюфелей.

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