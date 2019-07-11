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Forbes: Россия и Китай могут устраивать кибератаки на военные спутники США

13:01, 11 июля 2019
Мир
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Россия и Китай могут подорвать оборонную эффективность Запада, выведя из строя спутники / facebook.com/Roscosmos

Тема кибервойны попала в заголовки прессы в прошлом месяце, когда США отомстили Ирану за сбитый беспилотник, устроив наступательную кибератаку с целью вывести из строя компьютерные системы, которые контролируют пусковые установки ракет. То, что американские специалисты смогли проникнуть в ядро командной системы Тегерана, стало большим изменением.

Но новое исследование развернуло шахматную доску. В нем допускается, что командные системы США и НАТО сами стали жертвами такого проникновения из-за уязвимостей в спутниковых сетях, которые несут критически важные для миссий данные.

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Об этом пишет Forbes, напоминая об отчете аналитического центра Chatham House. В нем говорилось, что кибератаки на спутники потенциально могут «вызвать хаос в системах стратегического вооружения и подорвать сдерживание, создав неопределенность и смятение». По мнению экспертов организации, это большой и сложный вызов, учитывая то, что кибератаки происходят быстро и без предупреждения. Их организатора трудно обнаружить, что усложняет пропорциональный ответ.

Учитывая критическую зависимость от космических активов в современной войне, а также уязвимость этих активов, «было бы разумно допустить, что враг уже активный в этих сетях, и сосредоточиться на мероприятиях в ответ, уделяя особое внимание техникам по выявлению и ответу на современные угрозы».

Враг в такой сфере – не Иран. У него нет настолько сложных технологий. Это Китай и Россия. И последствия были бы серьезными, учитывая критическую зависимость от космоса, которая выливается в новые кибернетические риски, «непропорционально влияющие на точность миссии». Напряжение американских отношений с Кремлем и Пекином усиливается. В отчете Объединенного комитета начальников штабов указано, что США пока не смогли разобраться с ростом российского влияния в мире. И это представляет угрозу для национальной безопасности. В это же время наступательная кибернетическая стратегия, принятая в Китае, а также финансируемые правительством хакеры стали постоянным фоном торгового конфликта.

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В Chatham House отмечают, что, поскольку Китай и Россия сделали приоритетными методы электронной войны, кибератаки и доминирование в электронном военном пространстве, обе страны особенно сосредоточились на американской системе связи, основанной на спутниках. Ведь эффективная работа этой системы может подорвать эффективность российских и китайских военных операций. Именно поэтому, по мнению экспертов, они проникли в спутниковые сети, которые используют США и их союзники.

Военные уже много лет полагаются на спутниковые средства связи на поле битвы. Но только этим все не ограничилось. От спутников зависит также противоракетная оборона, управление беспилотными видами вооружений, выявление целей и передовые электронные возможности, встроенные в программы командования и контроля.

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«В случае эскалации кризисов, таких как конфликты в Украине, на Ближнем Востоке или в Южной Азии, ожидается, что оборонительные системы будут работать надлежащим образом. Но не нужно воспринимать это как должное. Критически важно для миссий НАТО иметь возможность управлять, сохранить и защитить космические возможности», - отмечают в Chatham House.

Риск повышается еще и из-за того, что военные полагаются на коммерческие спутники в отправке данных и получении информации, например, о погоде, навигации, а также для получения некоторых изображений. Атака против них поставит под угрозу целостность данных, передаваемых через эти технологии, и повлияет на системы контроля, их надежность или пропускную способность. И такие риски выходят за пределы только военной сферы. Любая атака на системы спутникового контроля или их пропускную способность может поставить под сомнение критические национальные активы.

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Теги: #США#Россия#Китай#космос#кибератаки#супутник
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