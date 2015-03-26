СМИ: Спасатели нашли первые тела жертв авиакатастрофы Airbus A-320

Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.

Одновременно Евроньюс сообщает, что первые тела из 150 погибших уже начали вывозить с места падения аэробуса А-320. Французские официальные лица говорят, что идентификация жертв может длиться несколько недель.

Тем временем, эксперты начали расшифровку данных бортового самописца, который обнаружили накануне. СМИ со ссылкой на источник, принимающий участие в расследовании трагедии, сообщают, что во время катастрофы в кабине самолета находился только один пилот, второй не мог попасть внутрь из-за запертой двери. Мужчина пытался докричаться до коллеги и даже выломать дверь, но безуспешно.

Читайте такжеЭксперты получили записи с самописца A320По данным финского эксперта, пилот потерял сознание, и время от времени, приходя в себя, пытался стабилизировать курс самолета.

Напомним, что самолет компании Germanwings разбился в Альпах на юге Франции во вторник. На борту находилось 150 человек из 16 стран мира. В катастрофе никто не выжил.