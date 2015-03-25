СМИ: Пилоты Airbus A320 во время падения были без сознания
Пилоты упавшего вчера в Альпах самолета Airbus A320 во время крушения были без сознания.
Об этом пишет Yle со ссылкой на руководитель авиационного отдела Агентства транспортной безопасности Trafi Пекка Хентту.
Он сообщил, что, согласно полученным им официальным данным, пилоты упавшего в Альпах самолета во время крушения находились без сознания. Об этом свидетельствует звуковая запись, полученная при анализе расшифровки второго черного ящика.
Читайте такжеПо трое граждан Британии и Казахстана были на борту разбившегося А320Также время от времени аэробус возвращался в горизонтальное состояние: это свидетельствует о том, что иногда пилоты приходили в сознание и пытались стабилизировать самолет.
"При расшифровке звуковых записей выяснилось, что пилоты, очевидно, были в бессознательном состоянии. Падение не было непрерывным: время от времени самолет возвращался в горизонтальное состояние", - говорит Хентту.
По его словам, в свете новой информации ситуация выглядит из ряда вон выходящей. Горизонтальное состояние во время падения указывает на то, что пилоты, возможно, в какой-то момент пришли в сознание.
"Либо автопилот вмешался в дело, либо пилоты в какой-то момент очнулись и попытались что-то предпринять, чтобы сохранить высоту и предотвратить падение", - сказал он.