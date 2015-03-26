СМИ: На момент аварии в кабине Airbus А320 был только один пилот
Французские специалисты изучают данные с бортовых самописцев самолета Airbus немецкой авиакомпании Germanwings, который разбился во французских Альпах 24 марта.
Издание New York Times указывает на необычные обстоятельства трагедии - записи «черных ящиков» свидетельствуют, что один из пилотов вышел из кабины и не смог вернуться на рабочее место, когда самолет резко пошел вниз, пишет Радио Свобода.
«Человек извне легко стучит в дверь и не получает никакого ответа», -цитирует New York Times неназванного следователя, который ссылается на записи самописцев.
Читайте такжеСМИ: Пилоты Airbus A320 во время падения были без сознанияТакже есть сообщения, что падение не было мгновенным - самолет, следовавший из Барселоны в Дюссельдорф, врезался в гору после восьми минут быстрого снижения.
25 марта альпийский район, где произошла катастрофа, посетили, чтобы почтить 150 жертв, президент Франции Франсуа Олланд, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Испании Мариано Рахой.