Кондолиззу Райс не пустили в мечеть

Госсекретарь США Кондолизза Райс была вынуждена отказаться от посещения мечети в городе Блэкберн в связи с протестами британских мусульман, сообщает BBC News.

Представитель мусульманской общины, правда, пояснил, что Райс не пустят в мечеть не из-за того, что она "не нравится" прихожанам, а из-за того, что ее визит был запланирован на то время, когда люди собираются для утренней молитвы.

Решение было принято после консультаций, которые провели члены попечительского совета мечети и местные антивоенные активисты.

В результате Кондолиззе Райс, которая планирует посетить Блэкберн 31 марта, придется довольствоваться гала-концертом в местной филармонии.