Следующими для Путина могут стать Прибалтика, Молдова и Польша - Бжезинский

Такое мнение высказал бывший советник американского президента Збигнев Бжезинский в интервью Dziennik Gazeta Prawna.

"Я не хочу быть пророком и прогнозировать черные сценарии, но есть риск, что на самом деле в Украине (агрессия России) не завершится. На это указывает анализ последовательно избранного Путиным пути", - сказал он.

По его словам, дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от того, как будет проходить конфликт в Украине.

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"Если война в Украине окажется легким военным успехом России, ее победой, то нужно принимать во внимание возможность чего-то похожего в Прибалтийских государствах. Очередные горячие точки могут появиться в Молдове, Грузии, Азербайджане. Такой могла бы быть логика событий", - сказал он, отметив, что лишь позднее целью российской агрессии может стать Польша.

"Россия сейчас проводит экспансивную политику, и каждый сценарий, к сожалению, реальный", - добавил Бжезинский.