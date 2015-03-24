Путин требует бороться с призывами к массовым беспорядкам в России

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Путин сказал на коллегии Генпрокуратуры РФ.

«Более активно следует выявлять нарушения законодательства об экстремизме и терроризме. Надо незамедлительно и жестко реагировать на любые призывы к противоправным действиям, насилию, массовым беспорядкам», - сказал Путин.

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По его словам, от эффективности прокуроров и грамотных действий всей правоохранительной системы РФ прямо зависит стабильное и уверенное развитие общества, развитие России как правового, экономически сильного, социально ориентированного государства.

Путин отметил, что по ряду направлений в прошлом году прокуратура добилась определенных результатов. Так, за год действия нового закона, который предоставил Генпрокуратуре РФ полномочия внесудебного блокирования экстремистских интернет-ресурсов, противоправная информация была удалена с более чем 3 тыс. сайтов, сообщил он.