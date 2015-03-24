Крушение самолета Germanwings стало первым среди лоукостеров в Европе

До этого момента наиболее серьезными инцидентами, которые случались с самолетами Germanwings, было треснутое лобовое стекло, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на сайт aeroinside.com.

Согласно информации, такие случаи случались трижды от 2012 года.

Во время одного из инцидентов, самолет авиакомпании Airbus А319-100, который в ноябре 2012 года совершал рейс из Ганновера (Германия) в Москву, был вынужден совершить аварийную посадку в Варшаве. Никто из 76 пассажиров самолета не пострадал.

Среди остальных инцидентов с участием авиалайнеров Germanwings называются задымления кабины пилота, неисправность электрической системы, удары молнии и столкновения с птицами.

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Среди других случаев с участием лоукостеров можно назвать инцидент с самолетом авиалиний Ryanair, который в 2008 году совершал рейс из Франкфурта в Рим и после столкновения с птицами повредил оба двигателя. В результате аварийной посадки, два члена экипажа и восемь пассажиров были доставлены в больницу с незначительными травмами.

В то же время в Азии произошло по крайней мере 2 авиакатастрофы лоукост-перевозчиков. В декабре 2014 года в Яванском море разбился Airbus A320-216 авіакмопанії Indonesia AirAsia с 155 пассажирами и 7 членами экипажа на борту. В ноябре 2004 года в Суракарти (Индонезия) упал самолет авиалиний Lion Air. Как следствие, погибло 25 человек.

По крайней мере одна авиакатастрофа лоукостера состоялась также в Южной Америке. В сентябре 2006 года возле города Матупа (Бразилия) разбился Boeing 737-80 авиакомпании Gol Transportes Aéreos. Как следствие, погибло 154 пассажиров.