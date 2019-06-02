Мэр Лондона сравнил Трампа и Орбана с фашистами ХХ века

Садик Хан назвал Трампа одним из самых вопиющих примеров «растущей глобальной угрозы» для либеральной демократии.

Мэр Лондона Садик Хан сравнил язык Дональда Трампа по сплочению своих сторонников с риторикой «фашистов ХХ века».

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Как сообщает The Guardian, в своей колонке Хан обрушился с критикой на президента США непосредственно перед его запланированным визитом в Лондон. Он также раскритиковал ряд европейских политиков.

Хан назвал Трампа одним из самых вопиющих примеров «растущей глобальной угрозы» для либеральной демократии.

«Радикальные правые на подъеме по всему миру, угрожают нашим с трудом завоеванным правам, свободам и ценностям», - отметил он.

По словам мэра Лондона, Виктор Орбан в Венгрии, Маттео Сальвини в Италии, Марин Ле Пен во Франции и Найджел Фараж в Великобритании используют те же «противоречивые тропы», что и фашисты ХХ века, чтобы заручиться общественной поддержкой. При этом, они распространяют свои послания новыми «зловещими методами».

«И они обретают почву и получают власть и влияние в местах, которые были бы немыслимы еще несколько лет назад», - подчекривает политик.

Ранее экономисты подсчитали мировую «цену» торговой войны Трампа. Эксперты агентства Bloomberg Дэн Хансон и Том Орлик спрогнозировали несколько основных сценариев, по которым будет развиваться эскалация торговой войны между США и Китаем.