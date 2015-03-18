Коморовский: РФ в отношениях с Западом перешла к противостоянию

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, об этом заявил президент Польши Бронислав Коморовский после заседания Бюро национальной безопасности Польши, посвященного обсуждению новой военной доктрины РФ, принятой в конце прошлого года.

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"От мягкой возможности к сотрудничеству между Россией и Западом, в том числе с НАТО, по моему убеждению, наступило изменение в направлении однозначной конфронтации с западным миром", - сказал Бронислав Коморовский.

Президент Польши сказал, что такая ситуация не может не беспокоить, и призвал сделать выводы. "Считаем абсолютно необходимым, чтобы в этой ситуации своеобразным ответом западного мира было бы изменение стратегической концепции НАТО", - сказал Бронислав Коморовский.

Он также сказал, что изменение российской политики не касается одного года, а "по меньшей мере" более десяти лет, и призвал быть готовыми к этому.