Коморовский заявил, что не считает перспективу мира в Украине близкой

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом он заявил сегодня в Варшаве.

"Ключ к решению проблемы, по моему убеждению, как и ранее, лежит прежде всего в Москве. Речь о том, чтобы не создавать впечатление, что ключ имеет президент Украины или Украина. Ключ к решению конфликта в политическом и милитарном смысле в Москве", - сказал польский президент.

Коморовский отметил, что польская власть ожидает "однозначной оценки" достигнутых в Минске договоренностей от украинской власти, и заверил, что Польша в дальнейшем будет поддерживать в этой ситуации украинцев.

"Польша неизменно была, есть и будет на стороне Украины. Страны, на которую напали. Мы не можем быть на стороне тех, кто хочет давить на Украину, потому что давить надо на агрессора",- подчеркнул Коморовский.

Он также отметил, что достигнутые еще в сентябре прошлого года договоренности о мирном урегулировании конфликта не были выполнены из-за действий пророссийских боевиков.

"Одно является точным и это стоит напомнить, что предыдущая достигнутая в Минске договоренность не была выполнена, в частности, из-за действий пророссийских сепаратистов на Донбассе. Это важное обстоятельство, на которое указывает Польша. Возможно, это главная проблема на пути воплощения в жизнь нынешних договоренностей в Минске", - отметил президент Польши.

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Коморовский также выразил мнение, что "перспектива мира, видимо, не близка", отметив, что поляки будут "держать кулаки" за то, чтобы удалось добиться прекращения боевых действий на востоке Украины.

Как сообщалось, сегодня, 12 февраля, в Минске по итогам переговоров лидеров "нормандской четверки" утвержден комплекс мер, направленных на имплементацию сентябрьских Минских договоренностей. Кроме того, принято декларацию лидеров Украины, Франции Германии и РФ на поддержку этих мероприятий.

Новые договоренности, достигнутые "нормандской четверкой", предусматривают прекращение огня с 15 февраля, а также отвод всех тяжелых вооружений.

Также предусмотрено освобождение и обмен всех заложников и незаконно удерживаемых лиц на основе принципа "всех на всех". Этот процесс должен быть завершен не позднее чем на пятый день после отвода тяжелого оружия.

Договоренности предусматривают и "вывод всех иностранных вооруженных формирований, военной техники, а также наемников с территории Украины под наблюдением ОБСЕ, разоружения всех незаконных групп".