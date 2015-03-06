Польская власть пока не планирует поставлять оружие Украине

Как передает корреспондент УНИАН из Польши, об этом сегодня заявил вице-премьер-министр, министр обороны Польши Томаш Семоняк в эфире польского телеканала TVN24.

"Этой темы нет", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности поставок оружия Украине в ближайшее время.

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Министр отметил, что польская власть заинтересована в развитии сотрудничества с Украиной в оборонном комплексе, но не хочет стать участником конфликта с Россией.

"Та ситуация, которая сложилась сейчас на Донбассе, не будет продолжаться всегда. Украина является для нас важным соседом и важным экономическим партнером. Думаю, что различные мероприятия здесь могут употребляться, но включение Польши в нынешний конфликт из-за поставок оружия, я убежден, что такого плана нет", - сказал он.

Семоняк также отметил, что президент Польши Бронислав Коморовский, которому подчиняется глава польского Бюро национальной безопасности (BBN) Станислав Козей, также четко выразил свою позицию по этому вопросу.

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"Польша не должна быть среди стран, руководство которых говорит, что они никогда не продадут Украине оружие, но эта тема сейчас не стоит на повестке дня", - напомнил Семоняк позицию Коморовского.

Как сообщал УНИАН, вчера, 5 марта, после переговоров с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Александром Турчиновым глава BBN Козей заявил, что европейские государства должны быть заинтересованы в том, чтобы поставлять оружие украинской армии, поскольку это уменьшит риск угрозы дальнейшей эскалации ситуации на Донбассе.

Козей также сказал УНИАН, что список возможного вооружения, которое хотела бы купить Украина и могла бы продать Польша, может быть согласован за несколько недель, отметив, что решение этого вопроса будет зависеть от украинской стороны.

Справка УНИАН. Ранее представители польских властей неоднократно заявляли, что Польша готова продавать Украине необходимую ей оружие, и что сама украинская власть должна определить, что именно ей нужно.

По неофициальной информации, кроме поставленных украинцам бронежилетов и касок в конце прошлого года, был подписан контракт на поставки польских беспилотников Fly Eye.