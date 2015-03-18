The Washington Post: Мышечная память политики сдерживания России атрофировалась

Деятельность российского президента Владимира Путина возродила проблемы, которые были причинами создания НАТО. К сожалению, на этот раз Альянс не настолько решителен, когда речь идет о борьбе с российской угрозой.

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В администрации американского президента Барака Обамы обсуждают политику в отношении России, но есть внутренние разногласия. Обама колеблется между желанием сдержать Россию и продолжить надеятся на сотрудничество с Москвой в ядерных переговорах с Ираном, а также в урегулировании сирийской гражданской войны, передает ZN.

Заявление российского президента Владимира Путина в российском фильме о Крыме о том, что в прошлом году он готов был привести в боевую готовность ядерный арсенал, продемонстрировало новую опасность выхода конфликта в Украине из-под контроля.

"Процесс контроля над вооружениями, который помог стабилизировать холодную войну, теперь, кажется, работает в обратном направлении", - пишет автор статьи.

Россия приостановила на прошлой неделе участие в ДОВСЕ. Москва также отказалась от обсуждения относительно каких-либо дополнительных сокращений ядерного оружия. Самую большую тревогу вызывает нарушение Россией Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД).

Джимми Картер предупредил на слушаниях в Конгрессе в прошлом месяце, что Соединенные Штаты будут рассматривать военные варианты, если Россия не вернуться к соблюдению Договора РСМД.

Автор статьи подчеркивает, что на фоне использования Путиным боевиков в Восточной Украине для ведения прокси-войны, возникает вопрос о готовности НАТО к эффективному реагированию и о наличии политической воли. Тем более, нужно учитывать сокращения вооружения в Европе после холодной войны.

"Мышечная память политики сдерживания, кажется, атрофировалась. С тех пор как НАТО подвергалось настоящим испытаниям, прошло так много времени, что члены Альянса, возможно, забыли, что означает коллективная самооборона", - резюмирует автор.

Ключевые страны НАТО, даже вопреки декларируемой угрозе международной безопасности из-за агрессии России в Украине, наоборот, продолжили сокращать расходы на оборону.

Затем Великобритания и, по нынешним данным, Германия, все же решили увеличить военный бюджет. Италия пока не заявляла об аналогичных планах.

В то же время Россия намерена потратить 40% всего бюджета страны на финансирование силового блока. Как писало издание The Economist, у НАТО нет обязательств защищать Балтию от России.