Обама считает, что санкции против России необходимо сохранить

Об этом он сказал на встрече с премьером Ирландии Эндой Кенни, сообщает Украинская правда со ссылкой на Bloomberg.

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По словам президента, на встрече с ирландским премьером обсуждалась "важность твердой и решительной позиции в отношении Украины и российской агрессии там, а также необходимость поддержки сильных санкций и обеспечения полной реализации минских соглашений, уважения территориальной целостности и суверенитета Украины".

Напомним, 10 марта Барак Обама заявил, что США и Европа должны демонстрировать единство в подходе к санкциям против России.