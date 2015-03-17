Обама считает, что санкции против России необходимо сохранить
20:44, 17 марта 2015Мир
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Президент США Барак Обама выступил за необходимость сохранения санкций против России.
REUTERS
Об этом он сказал на встрече с премьером Ирландии Эндой Кенни, сообщает Украинская правда со ссылкой на Bloomberg.
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По словам президента, на встрече с ирландским премьером обсуждалась "важность твердой и решительной позиции в отношении Украины и российской агрессии там, а также необходимость поддержки сильных санкций и обеспечения полной реализации минских соглашений, уважения территориальной целостности и суверенитета Украины".
Напомним, 10 марта Барак Обама заявил, что США и Европа должны демонстрировать единство в подходе к санкциям против России.
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