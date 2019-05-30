Путин внес в Госдуму РФ законопроект о приостановлении ракетного договора с США

Дума рассмотрит документ на заседании 18 июня, в приоритетном порядке.

Президент РФ Владимир Путин внес в Государственную Думу проект закона «О приостановлении Российской Федерацией действия Договора между СССР и Соединенными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности».

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Как сообщается на сайте Госдумы РФ, депутаты рассмотрят документ на заседании 18 июня, в приоритетном порядке.

В соответствии с документом решение о возобновлении действия Договора остается за Президентом РФ. Закон вступит в силу с момента его официального опубликования.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о намерении США выйти из договора с Россией о ракетах средней и малой дальности (РСМД), поскольку РФ нарушила условия этого договора. Вместе с тем Европейская комиссия призывала США и Россию продолжать переговоры о "сохранении" действия договора РСМД.

Тем не менее, Соединенные Штаты, как и предупреждали, 1 февраля окончательно объявили о своем выходе из важного договора об ограничении на ракеты с Россией из-за его нарушения со стороны Москвы.

В свою очередь, 4 марта Президент России Владимир Путин подписал указ «О приостановлении Российской Федерацией выполнения Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней и меньшей дальности».

Договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и малой дальности (англ. Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty, INF) был подписан генсеком СССР Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом в Вашингтоне 8 декабря 1987 года и вступил в силу 1 июня 1988 года. Таким образом стороны стремились не допустить ядерную войну.