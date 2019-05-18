Вице-канцлер Австрии в 2017 году сговаривался с россиянами за финансовую поддержку на выборах - СМИ

В СМИ попало видео, на котором лидер FPÖ Хайнц-Кристиан Штрахе в 2017 году якобы договаривается с "богатой россиянкой" о поддержке на выборах в обмен на госзаказ.

Действующий вице-канцлер Австрии, лидер ультраправой Австрийской партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе оказался в центре скандала, который может серьезно пошатнуть позиции правительства и стать серьезным аргументом в кампании к выборам Европарламента.

Об этом говорится в материале немецких изданий Süddeutsche Zeitung и Spiegel, которые опубликовали секретные видеозаписи встречи Штрахе с "богатой россиянкой" на Ибице в 2017 году, передает Европейская правда.

Видеозаписи были сделаны на вилле на острове Ибица в июле 2017 года. На них присутствует лидер Австрийской партии свободы (FPÖ) Хайнц-Кристиан Штрахе, его соратник, а ныне глава FPÖ в парламенте Иоганн Гуденус, его жена, неизвестный мужчина и женщина, которая говорит главным образом на русском и английском.

Женщину представили австрийским политиками как Алену Макарову, племянницу олигарха из окружения президента Путина, которая якобы хотела инвестировать несколько сотен миллионов евро неизвестного происхождения в Австрию. При этом, как выяснилось, вилла была переполнена скрытыми камерами, а сама россиянка оказалась "приманкой", подставным лицом, чтобы вывести на чистую воду Штрахе.

Читайте такжеГлава МИД Австрии намекнула, что никого кроме Украины не беспокоит Путин на ее свадьбе

На видео женщина и ее компаньон обещали выкупить 50% влиятельной венской газеты Kronen-Zeitung с целью вести в ней линию FPÖ, в обмен же рассчитывали на "понимание" партии.

Во время встречи, которая длилась почти 7 часов, Штрахе в обмен на российскую поддержку сделал собеседнице несколько сомнительных предложений. Среди прочего, он заявил, что в случае участия FPÖ в правительстве, австрийская строительная компания Strabag больше не будет получать государственных заказов, зато все заказы по завышенным ценам отойдут россиянам.

Конкретных договоренностей в ходе встречи достигнуто не было, однако из общего тона понятно, что стороны согласились поддерживать контакты.

Помимо прочего, на видео Штрахе делает указания россиянке, каким образом она сможет обойти австрийские законы о финансировании партий.

Штрахе подтвердил в письменном комментарии изданию Spiegel факт разговора, но заявил, что это была "сугубо частная" встреча "в раскрепощенной атмосфере навеселе", добавляет Deutsche Welle.

"На соответствующих требованиях законодательства и необходимости соблюдения австрийского законодательства я неоднократно подчеркивал во время этого разговора", - прокомментировал Штрахе. "Кстати, - добавил он, - кроме того, что во время разговора употреблялось много алкоголя, еще и имел место языковой барьер".