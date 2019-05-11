В Пакистане напали на популярный у туристов 5-звездочный отель

По предварительным данным, погибший - один из охранников отеля.

Трое вооруженных мужчин напали на пятизвездочный отель Pearl Continental в городе Гвадар на юго-западе Пакистана.

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По данным властей, в результате атаки погиб по меньшей мере один человек, передает Би-би-си. Нападение на этот популярный среди иностранных туристов и бизнесменов отель произошло около 16:50 по местному времени.

Сколько человек в момент нападения находилось в отеле, неизвестно. Власти заявляют, что большинство постояльцев удалось эвакуировать. Для разрешения ситуации к гостинице прибыл спецназ.

По предварительным данным, погибший - один из охранников отеля. Вооруженные люди застрелили его на входе перед тем, как войти в здание.

Ответственность за нападение взяла на себя сепаратистская организация Освободительная армия Белуджистана, заявившая, что целью нападения были китайские и другие иностранные инвесторы.

Боевики Освободительной армии Белуджистана выступают против китайских инвестиций в регион, утверждая, что от них мало пользы для местного населения.

Эта вооруженная группировка не впервые наносит удар по китайским интересам. В прошлом году боевики Освободительной армии Белуджистана напали на консульство Китая в Карачи. После того нападения власти Пакистана и Китая заявили, что насилие не остановит сотрудничество между двумя странами.