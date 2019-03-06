Пакистан задержал 44 подозреваемых в теракте в Индии (видео)

В ответ на теракт Индия нанесла по боевикам авиаудары, а пакистанцы сбили индийский самолет.

Власти Пакистана задержала 44 подозреваемых в совершении теракта на территории индийского Кашмира, который повлек за собой начало конфликта между двумя ядерными государствами.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Жертвами атаки стали 40 военных. В ответ на теракт Индия нанесла по боевикам авиаудары, а пакистанцы сбили индийский самолет и схватили пилота.

Напомним, 14 февраля в результате теракта в контролируемой Индией части Кашмира погибли по меньшей мере 40 полицейских. Дели обвинил в теракте Исламабад.

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27 февраля Пакистан заявил, что сбил два самолета Военно-воздушных сил Индии, которые вторглись в воздушное пространство страны, и захватил индийского пилота. В Дели заявили, что самолет воздушных сил Индии потерпел крушение в Кашмире - погибли двое пилотов и гражданский.

Посольство Украины в Индии призвало граждан Украины воздержаться от путешествий в опасные индийские районы Джамму и Кашмир.

28 февраля в связи с обострением отношений между Индией и Пакистаном в Дели отменили ряд авиарейсов – минимум 14 украинцев не смогли вылететь вовремя.