Франция берет на себя ответственность за непоставку России Мистралей

Об этом сказал премьер-министр Франции Мануэль Вальс в интервью польской газете Wyborcza, передает "ЕвроПравда".

"В ноябре президент страні Франсуа Олланд заявил, что ситуация на востоке Украины не позволяет поставлять России Мистрали. С тех пор наша позиция не изменилась", - сказал он.

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"Это суверенное решение, которое приняла Франция, несмотря на серьезные финансовые последствия, при этом никакого давления на нас не оказывали. Франция берет на себя ответственность. Это следует учитывать", - отметил Мануэль Вальс.

По его словам, приоритетом сейчас является стабилизация ситуации в Украине согласно минским соглашениям.

Вместе с тем премьер заявил, что экономические отношения с РФ очень важны для Франции, и "никто не заинтересован в их деградации и изоляции России". "Санкции не являются самоцелью. Это средство давления на тех, кто развязывает войну, однако они не должны вредить обычным людям", - отметил Мануэль Вальс.