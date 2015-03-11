Решение о продлении санкций против РФ будет принято в июне - Туск

Об этом заявил в Вашингтоне председатель Евросовета Дональд Туск, пишет РИА Новости Украина.

Глава Евросовета находится в США с двухдневным визитом. На пресс-конференции в Вашингтоне для польских журналистов Туск сказал, что Евросоюз не готов сегодня на ужесточение санкций против РФ, так как в Европе нет единой точки зрения.

"Мои усилия направлены на удержание санкций. В Европе преобладает мнение, что решение о практическом продлении санкций должно быть принято в июне (на саммите ЕС). Это позиция нескольких государств. Некоторые страны считают, что это (решение) должно быть принято в марте", — сказал Туск.

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По словам главы Евросовета, в вопросе санкций против РФ "минимум, который удовлетворит также Вашингтон, это твердая позиция, предупреждающая (Россию), что санкции сохранятся в случае нарушения минских договоренностей и в случае, если они не будут реализовываться".

"Это я в состоянии реализовать на ближайшем заседании Евросовета, удастся ли что-то больше — увидим", — сказал Туск.