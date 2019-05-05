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В России назвали точное число погибших при аварийной посадке самолета в Шереметьево

23:29, 05 мая 2019
Мир
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Самолет в Шереметьево загорелся при посадке / REUTERS

В Следственном комитете России подтвердили информацию о гибели 13 человек в результате пожара самолета авиакомпании «Аэрофлот», который совершил аварийную посадку в аэропорту «Шереметьево».

Как сообщили в пресс-службе СК РФ, среди погибших двое детей.

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«Вскоре следователи приступят к опросу пострадавших, очевидцев, сотрудников аэропорта и авиакомпании-перевозчика, а также других лиц, ответственных за эксплуатацию воздушного судна», — говорится в сообщении.

Как сообщается, следствие рассматривает различные версии произошедшего.

Напомним, ранее стало известно, что горящий пассажирский самолет совершил аварийную посадку в Шереметьево. Лайнер экстренно сел в Шереметьево со второй попытки. При посадке он был охвачен огнем. После касания земли у него подломились стойки шасси.

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Теги: #пожар#самолет#Россия