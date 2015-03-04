Новые санкции против РФ находятся в процессе подготовки – Могерини

Европейский Союз продолжает подготовку новых санкций против России.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини сказала журналистам.

«Это в процессе. Мы постоянно работаем над этим. После атаки в Мариуполе мы решили, что министры иностранных дел продолжат эту работу», - сказала она.

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Могерини подчеркнула, что Евросоюз также фокусируется на том, как можно помочь, чтобы Минские договоренности были выполнены. «Наша текущая оценка (выполнение) не является позитивной и негативной. Вполне очевидно, что ситуация на местах за последние дни была спокойнее, чем раньше, но еще есть нарушение режима прекращения огня, а наблюдатели от ОБСЕ не могли контролировать вывод тяжелого вооружения», - детализировала она.

По словам Могерини, ситуация в Украине и выполнение Минских договоренностей будут предметом обсуждения на неформальном заседании министров иностранных дел стран ЕС в пятницу, 6 марта, в Риге, а также 16 марта на заседании Совета ЕС по иностранным делам для того, чтобы подготовить саммит Евросоюза.