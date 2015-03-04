США на год продлили санкции против России

Как сообщает пресс-служба Белого дома, соответствующее решение принял президент США Барак Обама.

"Я продлеваю режим национальной чрезвычайной ситуации, объявленный в указе 13660", – говорится в заявлении Обамы.

Обама заявил, что по-прежнему существует угроза безопасности и внешней политике США.

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По словам американского президента, "угрозу представляют политика и люди, которые подрывают демократические процессы и институты в Украине, угрожают миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности (Украины) и допускают неправильное использование принадлежащих ей средств".

Согласно информации, речь идет о разных ограничительных мерах в отношении РФ, которые правительство США ввело в прошлом году.

Напомним, США и Евросоюз сначала наложили санкции на Россию из-за аннексии Крыма, а затем - из-за роли Москвы в эскалации противостояния на Донбассе.