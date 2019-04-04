В Сенате США рекомендовали принять резолюцию против агрессии РФ в Черном море

Резолюция призывает союзников и партнеров США в Европе отказать в праве захода и обслуживания кораблям российских военно-морских сил.

Комитет по вопросам международных отношений Сената США 3 апреля после рассмотрения рекомендовал к утверждению законодателями резолюцию S. RES. 27 "Относительно призыва обеспечить свободу международной навигации в Черном море и отмены проекта газопровода "Северный поток-2".

Полный текст законопроекта с сопроводительным отчетом комитета опубликован в базе документов Конгресса США, передает zn.ua.

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Резолюцию внес сенатор Рон Джонсон при поддержке более, чем семидесяти своих коллег.

Резолюция призывает администрацию США наладить взаимодействие с союзниками относительно обеспечения свободы навигации в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе. Также она приветствует усиление сил НАТО в Черном море и призывает союзников и партнеров США в Европе отказать в праве захода и обслуживания кораблям российских военно-морских сил.

Отдельно в резолюции содержится призыв к президенту США Дональду Трампу использовать возможности военного бюджета США, чтобы оказать помощь обороноспособности Украины, усилив в первую очередь ее морские силы.

Напомним, ранее постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что альянс готовится к принятию Черноморского пакета мер (Black Sea package) против России. Меры будут направлены из-за ситуации в Керченском проливе. Хатчинсон сообщила, что Россия старается "дестабилизировать ситуацию в регионе", а ее действия назвала "неприемлемыми".