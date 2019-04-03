Наблюдение с воздуха и большое количество кораблей: НАТО готовит пакет мер против РФ в Черном море

Для соблюдения порядка в Черном море страны НАТО хотят задействовать наблюдение с воздуха и отправку большого количества кораблей в Черное море.

Постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что альянс готовится к принятию Черноморского пакета мер (Black Sea package) против России. Читайте также"НАТО не проводит в черноморском регионе "угрожающих" учений"

Меры будут направлены из-за ситуации в Керченском проливе. Хатчинсон сообщила, что Россия старается "дестабилизировать ситуацию в регионе", а ее действия назвала "неприемлемыми".

Для соблюдения порядка в Черном море страны НАТО хотят задействовать наблюдение с воздуха и отправку большого количества кораблей в Черное море.

На встрече НАТО в Вашингтоне намерены обсудить все аспекты военной угрозы, исходящей от России, в том числе в Черном море.

Ранее УНИАН сообщал, что представитель США в Организации Североатлантического договора посол Кей Бейли Хатчисон заявила о поиске возможностей усилить оборону в Черном море в связи с агрессией Российской Федерации против Украины.