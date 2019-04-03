Мэром Чикаго впервые в истории США избрали афроамериканку-гомосексуала

Лори Лайтфут победила на выборах свою соперницу Тони Преквинкл, которая также является афроамериканкой.

Мэром третьего по величине города США Чикаго впервые в истории избрали темнокожую женщину. Она также является открытым гомосексуалом. Городскую власть возглавит Лори Лайтфут – бывший федеральный прокурор и юрист.

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Как сообщает The Telegraph, 56-летняя Лайтфут с большим перевесом в голосах (по предварительным данным – 74%) победила на выборах свою соперницу Тони Преквинкл, которая также является афроамериканкой. Ранее победительница никогда не заниала выборные должности.

Отмечается, что Лайтфут станет первым открытым гомосексуалом на посту мэра, а также первой афроамериканкой, занимающей эту должность. С 1837 года в Чикаго выбрали только одного мэра-афроамериканца, а также одну женщину.

В то же время, в Брунее с 3 апреля вступают в силу поправки к закону, предполагающие смертную казнь за гомосексуализм и супружескую измену.