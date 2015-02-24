Британия направит в Украину военных специалистов - Кэмерон

Великобритания направит в Украину военных специалистов. Они помогут украинской армии с подготовкой персонала и логистикой, но будут находиться "далеко от зоны конфликта".

Об этом заявил британский премьер-министр Дэвид Кэмерон, выступая в комитете по связям британского парламента, передает BBC.

"Если Россию не остановить сейчас в Украине, то завтра мы увидим дестабилизацию Молдавии и балтийских стран", - заявил британский премьер.

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Кэмерон отметил, что продолжение российского вмешательства в Украине может привести к новым санкциям против России, включая третий пакет санкций против ключевых отраслей российской экономики.

Отвечая на вопрос о возможности предоставления Украине оружия, британский премьер сказал, что об этом думать пока не время. Он не отрицает возможность в дальнейшем помощи Киеву оружием, однако пока речь идет только о "нелетальной помощи".