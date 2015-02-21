США и Великобритания рассматривают новые санкции против России - BBC
18:37, 21 февраля 2015Мир
10835 0
США и союзники рассматривают принятие дополнительных санкций против России, заявил госсекретарь Джон Керри на встрече с его британским коллегой Филиппом Хеммондом.
REUTERS
"Мы не собираемся играть в игры (с Россией - ред.)", - заявил Керри и добавил, что поведение России в последние несколько дней было "абсолютно циничным", передает BBC Украина.
12 февраля в Минске было подписано соглашение о перемирии на востоке Украины, однако обе стороны конфликта обвиняют друг друга в несоблюдении договоренностей и продолжении боевых действий.
Читайте такжеМаккейн требует от Керри ужесточить санкции против России - СМИВ пятницу российский президент Владимир Путин заявил, что "ни у кого не должно быть иллюзий", будто на Россию возможно хоть как-то оказывать давление.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter