США и Великобритания рассматривают новые санкции против России - BBC

"Мы не собираемся играть в игры (с Россией - ред.)", - заявил Керри и добавил, что поведение России в последние несколько дней было "абсолютно циничным", передает BBC Украина.

12 февраля в Минске было подписано соглашение о перемирии на востоке Украины, однако обе стороны конфликта обвиняют друг друга в несоблюдении договоренностей и продолжении боевых действий.

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