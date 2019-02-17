На соборе в британском Солсбери неизвестные вывесили российский флаг (фото)

Фотографии с флагом на фоне собора – главной туристической достопримечательности Солсбери – были опубликованы в социальных сетях, вызвав гневную реакцию.

На строительных подмостях, установленных у собора в британском Солсбери, где в марте прошлого года были отравлены бывший российский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, в ночь на 17 февраля неизвестные вывесили большой российский флаг.

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Фотографии с флагом на фоне собора – главной туристической достопримечательности Солсбери – были опубликованы в социальных сетях, вызвав гневную реакцию, сообщает “Радио Свобода”.

Местный житель Ли Мартин, один из тех, кто опубликовал фото с флагом, написал в Twitter: «Как только смеет какой-то идиот так унижать наш город после всего того, что ему пришлось пережить».

Джон Гленн, член парламента от Солсбери заявил: «К счастью, сейчас его уже сняли. Какая глупая затея – насмехаться над серьезными событиями, через которые, к сожалению, пришлось пройти Солсбери прошлого года».

Кто именно вывесил флаг – неясно. В полиции заявили, что изучают записи с камер наблюдения.

Британские власти официально обвинили Россию в причастности к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом «Новичок». Отец и дочь выжили после покушения, но гражданка Британии Дон Стерджесс, которая также контактировала с веществом, умерла.

Названы имена нескольких подозреваемых – это вероятные агенты российской военной разведки. Двое из них, что въезжали в Британию по паспортам на имя Руслана Боширова и Александра Петрова, в интервью российскому государственному іномовнику RT утверждали, что приезжали в Солсбери как туристы, чтобы «посмотреть на знаменитый шпиль» местного «Солсберецкого собора».