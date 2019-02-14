Bellingcat раскрыл имя третьего подозреваемого в отравлении Скрипалей ГРУшника (фото, видео)

В 2012 году "Федотов" 5 дней провел в Киеве.

Расследователи Bellingcat раскрыли настоящее имя третьего подозреваемого в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, который скрывался под именем "Сергей Федотов".

Этим подозреваемым является Денис Вячеславович Сергеев - высокопоставленный офицер ГРУ и выпускник Военно-дипломатической академии России, говорится в расследовании.

Сообщается, что Денис Сергеев родился в Ушарале, небольшом военизированном городке в бывшей советской республике Казахстан, недалеко от советско-китайской границы. Сергеев, как и его альтер-эго "Федотов", родился 17 сентября 1973 года. Он служил в армии в городе Новороссийск в Краснодарском крае.

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В период между 2000 и 2002 годами он был переведен в Москву и поступил в элитную Военно-дипломатическую академию, широко известную в России как «Консерватория ГРУ». Военно-дипломатическая академия ежегодно выпускает 100 элитных офицеров разведки, шпионов в дипломатических и военных прикрытиях.

"Мы не установили, где проходила служба Дениса Сергеева до Академии; однако известно, что набор в Академию происходит среди военнослужащих с минимальным званием капитана, которые преуспели в своей военной службе, традиционно в подразделениях спецназа или военно-морского флота. Как и все остальные выпускники, Сергеев закончил бы Академию с минимальным званием подполковника. Хотя у нас нет подтверждения его нынешнего воинского звания, срок службы и характер его назначений с момента окончания школы указывают на то, что в настоящее время он имеет минимальное звание полковника, а, возможно, и генерал-майора", - говорится в расследовании.

В период с 2004 по 2012 год Денис Сергеев, под своей реальной личностью, был акционером и/или управляющим директором восьми российских компаний. Эти компании, были фиктивными корпорациями, названия которых имитируют названия других крупных компаний, зарегистрированных в России, и были ликвидированы в период между 2007 и 2012 годами. В большинстве компаний Сергеев был единственным акционером, а в двух он был совладельцем с другими людьми, некоторых из которых определили как сотрудников ГРУ.

Также удалось установить, что в течение 2009 года Денис Сергеев получил персональный кредит в российском банке на сумму чуть более миллиона долларов США. Выделение такого крупного займа лицу, которое, как видно из его кредитной истории (полученной из просочившейся российской коллекции кредитных историй), не имело ни недвижимости, ни личного автомобиля, - это необычно.

"Похоже, что кредит был выдан на основании личного дохода Дениса Сергеева в качестве, как он заявляет, "специалиста", работающего в компании под названием Loreven Style Ltd, специализирующейся на консалтинговых услугах", - говорится в сообщении.

В 2010 году Денис Сергеев получил свой псевдоним "Сергей Вячеславович Федотов". Новый паспорт на это имя, выдан в том же подразделении, что и паспорта двух других подозреваемых в отравлении Скрипалей: Чепиги и Мышкина.

The Insider и Bellingcat удалось получить информацию о передвижениях "Федотова" за 2012-2018 годы и география этих поездок довольно широка, она включает Западную и Восточную Европу, Центральную Азию и Ближний Восток.

"В 2014 году «Федотов» летал в Прагу вместе с «Поповым» (Мишкиным), где они вместе пробыли 8 дней, до 2 февраля, после чего вернулись в Москву. Как удалось установить чешскому изданию Respekt, они остановились в отеле Best Western Meteor Plaza, где жили в одном номере (это нормально)", - сообщает The Insider.

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Помимо этого, как удалось установить, "Федотов" в 2012 году провел 5 дней в Киеве.

Как сообщал УНИАН, 4 марта 2018 года бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервнопаралитическим веществом «Новичок» в британском Солсбери. Правительство Великобритании заявило, что вещество военного происхождения, которым была отравлена семья Скрипалей, была разработана в России. 5 сентября полиция Великобритании назвала имена граждан России, подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей. По данным британских правоохранителей, ими являются сотрудники российской военной разведки Александр Петров и Руслан Боширов.

Дело Скрипалей привело к серьезному обострению отношений между Великобританией и РФ. Ряд европейских стран выслали российских дипломатов в ответ на отравление в Солсбери.