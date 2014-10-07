Лидеры боевиков передвигаются на машинах с символикой ОБСЕ - Тымчук

Об этом заявил координатор группы Информационное Сопротивления Дмитрий Тымчук в эфире 5 канала.

"Мы доказали два факта, когда боевики используют машины с эмблемами ОБСЕ, я не говорю что именно эти машины, но они их используют без зазрения совести для своих целей. По нашим данным – на них передвигаются лидеры террористических группировок", – заявил Тымчук.

Читайте такжеОБСЕ признает свою вину в допуске посторонних лиц в авто миссии в ДонецкеРанее содиректор программ внешней политики и международной безопасности Алексей Мельник заявил, что в понедельник сама ОБСЕ сообщила, что российские военные, в частности один из офицеров, использовал удостоверения и символику ОБСЕ.