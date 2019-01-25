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"Шатдаун" в США: Трамп поставил ультиматум

04:13, 25 января 2019
Мир
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Дональд Трамп / Flickr/Chairman of the Joint Chiefs of Staff

Президент США Дональд Трамп рассмотрит бюджетный закон, который прекратит шатдаун, только в том случае, если в нем будут выделены деньги на строительство стены на границе с Мексикой.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.

Сандерс отметила, что в бюджетном законе должен быть гарантирован «большой авансовый платеж» на постройку стены.

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Также пресс-секретарь Белого дома добавила, что в настоящее время сенаторы пытаются прийти к соглашению по бюджету, чтобы прекратить шатдаун. По ее словам, возобновить финансирование бюджетных организаций в США планируется в трехнедельный срок.

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Новость в сюжете: Шатдаун в США
Теги: #Дональд Трамп#шатдаун в США