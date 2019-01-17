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Foreign Policy: Трампу ничего не мешает вывести США из НАТО

15:54, 17 января 2019
Мир
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Никто не помешает Трампу вывести США из НАТО / Flickr/Chairman of the Joint Chiefs of Staff Follow

К такому выводу пришла группа американских конгрессменов и экспертов в сфере права. Нынешний лидер Америки на протяжении последних двух лет то и делал, что критиковал альянс и протягивал оливковые веточки российскомe автократу Владимиру Путину. Хотя члены его администрации сделали некоторые шаги в сторону поддержки НАТО, пишет Foreign Policy.

Но юридическая оценка особенно пугает демократов после того, как New York Times сообщил, что Трамп в частном порядке обсуждал выход США из военной организации. И это отражает также более широкий вызов, который составляет его президентство в ряде вопросов включительно с торговой политикой, международными соглашениями и прозрачным управлением. Как оказалось, предохранители от злоупотребления президентской властью – это в основном традиции и нормы, но не полноценные законы.

Членство США в НАТО пользуется широкой популярностью в обществе и почти единодушной поддержкой в Конгрессе. И любые попытки президента лишить страну ее роли в альянсе поставят его в неведомое доселе юридическое пространство. Однако, если Трамп в одностороннем порядке захочет это сделать, закон будет на его стороне. И это подтвердят ряд судебных постановлений, а также сама конституция США.

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«Президент в сфере иностранных дел может пользоваться широкой свободой действий, а Конгресс вынужден молчать», - объяснил эксперт Института Брукингса Скотт Андерсон, который был адвокатом Госдепартамента США.

Он указал на дело 1970-х годов, которое касалось Тайваня и Катаю. Тогда сенатор Барри Голдуотер и другие конгрессмены подали в суд на президента Джимми Картера за то, что он в одностороннем порядке вывел США из договора о совместной обороне, подписанного с Тайванем. Это было нужно для объявления политики об «едином Китае» и улучшения отношений с коммунистической страной. Верховный суд отверг иск конгрессменов, постановив, что внешнеполитические вопросы имеют политический, а не юридический характер. Поэтому суд отказался рассматривать иск, потому что это не в его компетенции. Это дело стало прецедентом, который не позволил Конгрессу через суд отменить решение президента Джорджа Буша-младшего о выходе из соглашения о баллистических ракетах, подписанного с СССР еще во времена Холодной войны.

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Оглядываясь на все это, двухпартийная группа сенаторов, которые поддерживают НАТО, еще в прошлом году написали законопроект, запрещающий президенту США отказываться от членства в альянсе без поддержки двух третей членов Сената. Такая же поддержка нужна для того, чтобы одобрить присоединение Америки к любым договоренностям, как того требует конституция. Однако, пока Сенат не проголосовал за этот законопроект. По словам одного из его авторов Тима Кейна, документ должны были представить уже новому составу Конгресса.

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Теги: #Трамп#США#НАТО