Foreign Policy: Трампу ничего не мешает вывести США из НАТО

Но конгрессмены уже готовятся голосовать за законопроект, который лишит его такой возможности.

Если президент Дональд Трампа завтра решит вывести США из НАТО, Конгресс не сможет остановить его.

К такому выводу пришла группа американских конгрессменов и экспертов в сфере права. Нынешний лидер Америки на протяжении последних двух лет то и делал, что критиковал альянс и протягивал оливковые веточки российскомe автократу Владимиру Путину. Хотя члены его администрации сделали некоторые шаги в сторону поддержки НАТО, пишет Foreign Policy.

Но юридическая оценка особенно пугает демократов после того, как New York Times сообщил, что Трамп в частном порядке обсуждал выход США из военной организации. И это отражает также более широкий вызов, который составляет его президентство в ряде вопросов включительно с торговой политикой, международными соглашениями и прозрачным управлением. Как оказалось, предохранители от злоупотребления президентской властью – это в основном традиции и нормы, но не полноценные законы.

Членство США в НАТО пользуется широкой популярностью в обществе и почти единодушной поддержкой в Конгрессе. И любые попытки президента лишить страну ее роли в альянсе поставят его в неведомое доселе юридическое пространство. Однако, если Трамп в одностороннем порядке захочет это сделать, закон будет на его стороне. И это подтвердят ряд судебных постановлений, а также сама конституция США.

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«Президент в сфере иностранных дел может пользоваться широкой свободой действий, а Конгресс вынужден молчать», - объяснил эксперт Института Брукингса Скотт Андерсон, который был адвокатом Госдепартамента США.

Он указал на дело 1970-х годов, которое касалось Тайваня и Катаю. Тогда сенатор Барри Голдуотер и другие конгрессмены подали в суд на президента Джимми Картера за то, что он в одностороннем порядке вывел США из договора о совместной обороне, подписанного с Тайванем. Это было нужно для объявления политики об «едином Китае» и улучшения отношений с коммунистической страной. Верховный суд отверг иск конгрессменов, постановив, что внешнеполитические вопросы имеют политический, а не юридический характер. Поэтому суд отказался рассматривать иск, потому что это не в его компетенции. Это дело стало прецедентом, который не позволил Конгрессу через суд отменить решение президента Джорджа Буша-младшего о выходе из соглашения о баллистических ракетах, подписанного с СССР еще во времена Холодной войны.

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Оглядываясь на все это, двухпартийная группа сенаторов, которые поддерживают НАТО, еще в прошлом году написали законопроект, запрещающий президенту США отказываться от членства в альянсе без поддержки двух третей членов Сената. Такая же поддержка нужна для того, чтобы одобрить присоединение Америки к любым договоренностям, как того требует конституция. Однако, пока Сенат не проголосовал за этот законопроект. По словам одного из его авторов Тима Кейна, документ должны были представить уже новому составу Конгресса.