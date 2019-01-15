New York Times: Трамп хотел вывести США из НАТО

Когда американский президент впервые заговорил о выходе из военной организации, в Белом доме подумали, что он шутит, но оказалось, что нет.

Мало чего Владимир Путин жаждет больше, чем ослабления НАТО - оборонительного союза США, Европы и Канады, который сдерживал агрессию СССР и России на протяжении 70 лет.

Но в прошлом году президент Дональд Трамп рассматривал возможность выхода США из НАТО, что было бы равносильно уничтожению альянса. Чиновники нынешней администрации рассказали New York Times, что в частных разговорах американский президент часто говорил о желании вывести свою страну из военной организации. А нынешние и бывшие сотрудники Белого дома, которые поддерживают НАТО, боятся, что Трамп может вернуться к этим угрозам, поскольку оборонные расходы союзников до сих пор не дотягивают до отметки, которую он для них установил.

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В дни перед саммитом НАТО прошлым летом Трамп сказал, что он не видит необходимости в альянсе, который, по его мнению, лишь истощает США. Тогда команда по национальной безопасности, в которую входил министр обороны Джим Мэттис и советник президента США Джон Болтон, пыталась защитить американскую стратегию без изменений и упоминаний о выходе из НАТО. Поскольку это сильно сократило бы американское влияние в Европе и придало бы уверенности России на десятилетия вперед.

Теперь многочисленные разговоры Трампа о желании покинуть альянс вызывают у чиновников в сфере национальной безопасности особое беспокойство на фоне того, как президент скрывает детали своих разговоров с Путиным от соратников. Тем более, что стало известно о том, как ФБР проверяло связь нынешней администрации с Россией. Бывший заместитель министра обороны США Майкл Флорной отметил, что выход Америки из альянса, который существует с 1949 года, «стал бы самым большим ударом по интересам страны, которого не причинял ни один президент».

«Это уничтожило бы более 70 лет кропотливой работы многих администраций: демократических и республиканских, - с целью создать один из самых мощных и выгодных альянсов в истории. И это стало бы самым большим успехом, о котором Владимир Путин мог бы только мечтать», - сказал Флорной.

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В свою очередь, отставной адмирал Джеймс Ставридис, который командовал союзными войсками НАТО, сказал, что выход США из альянса стал бы «геополитической ошибкой эпических масштабов».

«Даже обсуждение идеи выхода из НАТО – это уже подарок века для Путина», - сказал Ставридис.

Высокопоставленные чиновники администрации Трампа тайно обсуждали внутренние и чрезвычайно чувствительны меры для защиты альянса. Когда президент США впервые заговорил о выходе из НАТО, члены его администрации подумали, что он говорил несерьезно. Но после того, как он несколько раз повторил это, в Белом доме усилилась тревога и страхи.