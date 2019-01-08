Власти Франции заявили о плане подавления несанкционированных протестов

80 тыс. членов сил безопасности будут развернуты к следующей ожидаемой волны протестов.

Премьер-министр Франции Эдуард Филипп объявил о намерении наказать людей, проводящих несанкционированные протесты.

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Об этом пишет "Европейская правда". Его правительство хочет разработать новое законодательство против нарушителей среди протестующих и запрещать ношение масок на демонстрациях.

По его словам, 80 тыс. членов сил безопасности будут развернуты к следующей ожидаемой волны протестов.

Протестующие разгромили ворота правительственного учреждения в эти выходные.

Филипп отметил, что правительство поддержит "новый закон, наказывающий тех, кто не уважает требование согласовывать (протесты), тех, кто принимает участие в несанкционированных демонстрациях, и тех, кто приходит на демонстрации с масками на лицах".

Известным нарушителям порядка будут запрещать участвовать в демонстрациях, так же, как известным футбольным хулиганам было запрещено ходить на стадионы, отметил он.

Филипп сказал, что закон будет направлен на то, чтобы "нарушители, а не налогоплательщики", оплатитили вред, причиненный бизнессу и имуществу во время акций протестов.

Напомним, протесты "желтых жилетов" во Франции начались 17 ноября. На акции вышли водители, несогласные с повышением налога на топливо. И хотя французские власти пошли на уступки и отменили запланированное повышение налога, а также повышение цен на электричество и газ, протестующие расширили круг требований - начиная от повышения зарплат, снижение налогов и заканчивая требованием отставки президента.

В ответ на протесты президент Франции Эммануэль Макрон объявил ряд мер по улучшению социально-экономического положения.